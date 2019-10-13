بعد ضجة فشلها في إقناع لجنة التحكيم.. شاهد أداء الفنانة ليلى البراق في “ذا فويس”-فيديو

فشلت الفنانة ليلى البراق في إقناع أعضاء لجنة “ذا فويس” في الاستمرار في منافسات البرنامج، ولم تغري في مرحلة ” الصوت وبس” أي واحد منهم لضمها إلى فريقه، رغم تقديمها أغنيتين واحدة بالعربية والأخرى بالاسبانية، حسب ما شاهده متتبعي البرنامج في حلقة يوم أمس السبت، على قنوات mbc.

ولم يستدر كرسي أي فنان من أعضاء لجنة “ذا فويس” لليلى البراق، رغم محاولتها إبراز قدرتها على غناء نمطين موسيقيين مختلفين، إذ قدمت أغنيةإسبانية ، وأغنية “وعدي” لمسيرة سعيد.

وعلق الفنان راغب علامة على مرور ليلى البراق، بأن صوتها جميل، لكن اختيارها للأغنية كان خاطئا، في حين ادعت البراق في تصريحات إعلامية قبل بث مشاركتها أن تقديم أغنية وعدي فرض عليها من طرف القيميين على البرنامج.

وأعلنت البراق بعد انتشار خبر إقصائها من البرنامج، اعتزالها، واصفة الميدان الفني بالمتسخ، لكن قالت لاحقا إن كلامها كان في حالة ضعف، غير أنها لم تحذف تدوينتها لحدود الساعة.