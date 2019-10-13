بهدف رجاوي وآخر دكالي.. “أسود” عموتة يفوزون على ليبيا تحضيرا لمواجهة الجزائر

انتصر المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء أمس السبت،، على ليبيا، بنتيجة هدفين لصفر، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، بالملعب البلدي لمدينة بركان.

وتدخل هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين للمباراة التي ستجمعه يوم السبت المقبل، بالمنتخب الجزائري لحساب إياب الدور المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامته العام المقبل في إثيوبيا.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني للاعبين المحليين في هذه المباراة اللاعب أيوب نناح في الدقيقة 42، بينما وقع الهدف الثاني اللاعب محمد علي بامعمر في الدقيقة 82.

جدير ذكره، أن «أسود»الحسين عموتة يبحثون عن انتصار بهدف على الأقل، في مباراة العودة أمام الجزائر، من أجل ضمان العبور لنهائيات “الشان”.