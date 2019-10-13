المرصد السوري: مقتل 14 مدنيًا في الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:44 مساءً, 13 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات قتل 14 مدنيًا اليوم في قصف مدفعي وإطلاق نار شنتهما القوات التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح له: “قتل تسعة مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة)”.

وأضاف أن القوات التركية استهدفت برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة) ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

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