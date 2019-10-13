10 نقابات للمحامين الأتراك تطالب أردوغان بوقف عدوانه على سوريا

طالبت 10 نقابات للمحامين في تركيا، رجب طيب أردوغان، بوقف العدوان الذي يشنه على الشمال الشرقي السوري منذ الأربعاء الماضي.

وأصدرت النقابات المنتشرة بعدد من المدن التركية المختلفة، بياناً مشتركاً، الأحد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، من بينها موقع صحيفة "يني ياشام" المعارضة.

ووقّعت على البيان نقابات المحامين في كل من مدن ديار بكر، وشانلي أورفا، وماردين، ووان، وشرناق وبينغول، وأديامان، وموش، وطونجالي، وإزمير.

وقال البيان المشترك: "ندعو جميع مسؤولي الدولة التركية وجميع أحزاب المعارضة للسلام، ونطلب منهم وقف الحرب فورا”.

وتابع: "فالحروب ليست مقياسا على أحقية أي من الطرفين فيما يفعله، وإنما تظهر مَنِ الأقوى ومن الأضعف، وسيكون الخاسر من هذه الحرب هما الأتراك والأكراد وكل شعوب منطقة الشرق الأوسط”.

Advertisements

وحذر البيان من أن "العملية العسكرية قد تزيد الأوضاع سوءا، سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاجتماعية أو النفسية".

وأضاف: "دعاة الحرب يتحملون جميع النتائج الإنسانية والوجدانية والأخلاقية لهذه الحرب، سيكونون مسؤولين عن مقتل الأمهات والأطفال والمدنيين الذين ليسوا طرفا في الحرب".

وذكر بيان نقابات المحامين: "وسيكونون مسؤولين عن الضرر الذي سيلحق بالطبيعة، وكذلك سيكونون مسؤولين عن القضاء على إمكانية عيش الشعبين معا في سلام".





وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق، السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.