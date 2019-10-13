انت الان تتابع الشرطة تعتقل متظاهرين في مختلف أنحاء هونج كونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على متظاهرين في العديد من المناطق بمختلف أنحاء هونج كونج اليوم الأحد، حيث احتشد مئات المتظاهرين للتنديد بحظر تم فرضه مؤخرا على ارتداء أقنعة الوجه خلال المظاهرات.
وأعرب منتقدون عن القلق إزاء استدعاء مرسوم طوارئ من قبل الرئيسة التنفيذية للمدينة، كاري لام، يمكن أن يمهد الطريق للقضاء على مزيد من الحريات الديمقراطية في المدينة التي تخضع لحكم شبه ذاتي، حيث تتواصل المظاهرات دفاعا عن الحقوق منذ حزيران/يونيو. الماضي.
واعتقلت الشرطة عدة أشخاص اليوم الأحد، في ثلاث مناطق، على الأقل، حيث تجاهل المتظاهرون تحذيرات من الشرطة لكي يتفرقوا من التجمعات التي لا توافق عليها الشرطة.
وفي منطقة "مونج كوك" التي تشهد اضطرابات، عرقل المتظاهرون حركة المرور، ببناء شبكات من أعمدة الخيزران، عبر الطرق الرئيسية.
وفي مراكز تسوق بمختلف أنحاء المدينة، احتشد المئات للتظاهر وهم يرددون أغنية الاحتجاج "المجد لهونج كونج"، وأحدث شعار للحركة "مواطنو هونج كونج يقاومون!".
وخربت مجموعة من المتظاهرين المتاجر، التي لها علاقات ببكين في مركز تسوق "تايكو" الراقي، فيما تظاهر المئات بشكل سلمي في جزء آخر من مركز التسوق.
وتؤكد الرئيسة التنفيذية لهونج كونج أن حظر الأقنعة ضروري لاستعادة النظام العام، في ظل تصاعد وتيرة العنف وأعمال التخريب خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت نهاية شهر نيسان/إبريل الماضي.
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