الان تتابع خامنئي يعطي تعليمات للحرس الثوري بتطوير أسلحة أكثر تقدماً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن مرشد ايران علي خامنئي أعطى تعليمات للحرس الثوري اليوم الأحد بتطوير أسلحة أكثر تقدما.وأضاف “يتعين على الحرس أن يكون لديه أسلحة متقدمة وحديثة. يجب أن تكون أسلحتكم حديثة ومتقدمة. ويجب تطويرها محليا. أنتم بحاجة لتطوير وإنتاج أسلحتكم”.

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