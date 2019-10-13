الرئيس الروسي يشيد بدور الإمارات في المنطقة

الأحد 13 أكتوبر 2019

بوتين

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بمساهمة دولة الإمارات ودورها المهم في حل أزمات المنطقة وتدعيم الاستقرار فيها.



وأضاف، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية": "ننظر للإمارات بصفتها أحد شركائنا الواعدين".

وجدد بوتين إدانته الشديدة للهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو بالسعودية، لافتا إلى أنه لن يتحقق هدف منفذي الهجوم على أرامكو السعودية بالتأثير على سوق النفط.

وتابع أنه أبدى للقيادات في السعودية استعداد بلاده للمشاركة في التحقيقات لمعرفة من يقف وراء الهجوم على أرامكو.

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كما أشاد الرئيس الروسي بدور السعودية في حل الأزمة السورية، قائلا: "لم يكن الحل السياسي بسوريا ليحقق تقدمًا دون دور السعودية"، مؤكدا أن السعودية "دولة صديقة".

ووصف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو عام 2017 بالـ"تاريخية"، لافتا إلى أن لبلاده علاقات طيبة مع العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي لديه مبادرات تعاونية عديدة مع روسيا في المرحلة القادمة.

وشدد بوتين على ضرورة التصدي لأي سلوك من شأنه أن يزعزع استقرار أسواق النفط، ملمحا إلى أن الهجمات على الناقلات ومنشآت النفط ستقوي التعاون داخل منظمة "أوبك".

وأعلن عن طرحه مبادرة تضم أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي.