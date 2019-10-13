مأرب.. السلطة المحلية تناقش تنفيذ مشروع الصرف الصحي لعاصمة المحافظة

الأحد 13 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

بحث محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة مع رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي علي سالم عسكر والفريق الفني والهندسي بالمؤسسة الدراسات الخاصة بمشروع الصرف الصحي لعاصمة المحافظة .



وخلال اللقاء استمع المحافظ العرادة من رئيس المؤسسة والفريق الفني والهندسي إلى شرح عن الرؤى والخطط الجاهزة لتنفيذ المشروع، والدراسات التي أعدت في هذا الجانب وآليات التنفيذ، وحجم ومساحة التغطية للمشروع، ومحطة المعالجة التابعة له، وأفكار تخطي العقبات التي قد تعترض التنفيذ.

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و أشار محافظ المحافظة إلى ما يمثله مشروع الصرف الصحي من أهمية ماسة وبالغة الضرورة في ظل التوسع الذي تشهده محافظة مأرب، مشدداً على ضرورة أن تستوعب الدراسات التزايد الكبير لحجم الكثافة السكانية، واتساع النشاط الاستثماري والتجاري، واستمرار توافد النازحين إليها.

وأكد أن مدينة مأرب تستقبل يومياً المئات من الوافدين إليها إما عن طريق النزوح أو بحثاً عن فرص عمل أو أصحاب مشاريع تجارية واستثمارية ينوون ممارسة نشاطهم التجاري في مأرب، ما يشكل ضغطاً كبيراً على البنى التحتية، وعلى رأسها الصرف الصحي.

وأضاف: السلطة المحلية بالمحافظة تحرص على البدء في القريب العاجل بتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، وأن يكون تنفيذه في مدة زمنية قياسية، وفق المواصفات المطلوبة، بحيث يسهم في الارتقاء بصورة ومظهر المدينة الحضاري، وتحسين البيئة الصحية فيها.

بدوره ثمن رئيس المؤسسة العامة للصرف الصحي حرص قيادة المحافظة على توفير الخدمات، وتعزيز البنية التحتية لمدينة مأرب، مؤكداً الحرص على أن يكون تنفيذ المشروع وفق أفضل الدراسات والمواصفات المعمول بها في مختلف المدن الحضرية.