إنشاء أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة

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الأحد 13 أكتوبر 2019
الكعبه
متابعات_الخليج 365
بدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة، غربي المملكة العربية السعودية، ويبلغ ارتفاعه 161 مترا.
وأعلن المهندس الاستشاري رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة أنس صالح صيرفي، السبت، بدء تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.
وقال صيرفي إن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل "عمر العنوان"، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.
وتبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.
ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ممشى بطول 3 كيلومترات، و3 محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبدالله، ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم إلى المدينة المنورة.
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