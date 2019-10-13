قيادي جنوبي يتهم الإخوان بمحاولة إفشال إي إتفاق ضمن حوار جدة

الأحد 13 أكتوبر 2019

الشرعية

متابعات_الخليج 365

إتهم القيادي الجنوبي، أحمد الربيزي، تنظيم الإخوان في الشرعية بمحاولة إفشال أي إتفاق ضمن حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية .



وقال البيض في سلسلة تغريدات له "قبل ان نخوض في ما قيل انها مسودة اتفاق (حوار جدة)، والتي ظهرت بتسريبات عدة، ومنها تسريبات إعلام الإخوان وآخرها ما نشرته "الجزيرة"، ولو تسألنا ماهو الغرض من تسريبات المسودة أكان ما تم تسريبه صحيحا او غير ذلك؟؟!.يظهر لنا جلياً الهدف الرئيس هو إفشال التوقيع على اتفاق "حوار جدة".

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‏ورأى الربيزي ان ما سرب ليس ببعيد عن محور قطر و"الجزيرة" وتسريباتهم، وما يجري من ترتيبات معينة للملمة معارضي التحالف العربي المنشقين من شرعية "هادي" في صلالة، مشيرا انهم ينتظرون إعلان اتفاق"حوار جدة" ليعلنوا إئتلاف ما أسماه بنطيحة الميسري والجبواني ومتردية فادي والحريزي ليرسموا معارضتهم لها.

ولفت الربيزي الى حقيقة وجود عناصر محسوبة على شرعية "هادي" وحزب الإصلاح الإخونجي معارضة لأي اتفاق بين الرئيس "هادي"والمجلس"الانتقالي" ترعاه المملكة والإمارات من شأنه ان يحد من نفوذ قوى الإرهاب الإخونجي في الجنوب، لهذا يسعون لإفشاله بكل مايستطيعوا، ومنها استنفار الشارع الجنوبي.

وقال احمد الربيزي في خلاصة تغريداته على حسابه بتويتر "كانوا سابقاً يتنكروا لوجود أي حوار، نراهم اليوم يرسلوا تسريبات للتشكيك بمواقف "الانتقالي"ويصوروا بإنه تخلى عن أهداف شعب الجنوب، ويبحثوا عن مناصب حكومية، في محاولة تلو المحاولة لإستفزاز شعب الجنوب بذلك، ويشككوا بوطنية الوفد المفاوض، كل ذلك محاولات لإفشال اي اتفاقات سيسفر عنه "حوار جدة" ليس الا".