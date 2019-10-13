بوتين: لا يمكن تحقيق سلام في سوريا من دون دور سعودي

الأحد 13 أكتوبر 2019 بوتين الخليج 365 ـ متابعات قال الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، إنه لم يكن ممكنا تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية.

وأضاف، في لقاء مع قناة العربية: أعبر عن امتناني للملك سلمان وولي العهد لموقفهما البناء من الأزمة السورية. وتابع الرئيس الروسي: السعودية دولة صديقة وزيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية. وأردف بوتين: ولي العهد السعودي هو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا. Advertisements وقال: لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأكد أن روسيا تعتبر المملكة العربية السعودية لاعبا إقليميا ودوليا أيضا. وأبدى استعداد روسيا للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية. وزاد: أخبرت ولي العهد بضرورة الحصول على أدلة لتحديد من يقف وراء هجوم أرامكو. وأكد بوتين أو موسكو تدين أي عمل كهجوم أرامكو بغض النظر عمن يقف وراءه.

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