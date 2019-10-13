شكرا لقرائتكم وفد سوداني في جوبا.. للاتفاق على جدول مفاوضات السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، أن الحكومة الانتقالية في الخرطوم مصممة على إحراز تقدم في عملية السلام عبر المفاوضات التي تنطلق غدا الاثنين مع الحركات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة لما يقارب العقدين.

وقال سليمان للعربية.نت إن الوساطة الجنوب سودانية الراعية للتفاوض أكدت مشاركة جميع الحركات في الجولة الأولى المنعقدة بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وتوجه صباح اليوم الأحد وفد الحكومة الانتقالية إلى جوبا برئاسة عضو المجلس السيادي، رئيس لجنة التفاوض، محمد حمدان دقلو.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى ١٤ ديسمبر/كانون الأول، لمدة شهرين، كحد أقصى لتحقيق السلام الشامل في السودان، طبقا لما جاء في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، إذ حددت الشهور الستة الأولى لتحقيق السلام.

Advertisements

وتضم الحركات المسلحة المشاركة في التفاوض مع الحكومة كلا من الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية المكون من (حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع-الشمال- بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم).

وكانت جميعها قد انخرطت في حروب وعمليات عسكرية في الأطراف ضد نظام عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

اتفاق على جدول الأعمال

وقال سليمان إن الطرفين سيدخلان اليوم في نقاش مشترك للاتفاق على جدول أعمال المفاوضات، على أن تبدأ غدا الاثنين الجلسة الافتتاحية بمشاركة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعدة رؤساء من الدول الإفريقية والشركاء الإقليمين.

وكان المجلس السيادي الممسك بملف السلام في السودان عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي مباحثات أولية مع الحركات المسلحة بمدينة جوبا، وتعهد فيها بإطلاق كافة الأسرى وإسقاط العقوبات الجنائية الصادرة بحق قادة الحركات، وفتح الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين في مناطق الحرب.