السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة: المصريون لم يفقدوا الثقة وقت الهزيمة.. ويكرم الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق .. ويؤكد: المشير طنطاوى قائد عظيم

الموجز

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الشعب المصرى لم يفقد ثقته حتى فى وقت الهزيمة الكبرى فى 67، مشددا على أن المصريين إذا فقدوا الثقة فى أنفسهم يفقدوا الثقة فى الجيش وقدراته، مضيفا:"حتى فى وقت الهزيمة الكبيرة الشعب المصرى لم يفقد ثقته فى نفسه لأن الجيش نفسه هو من أبناء المصريين فلو فقدنا الثقة فى أنفسنا يبقى بنفقد الثقة فى الجيش وقدراته".

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه التحية إلى المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، قائلا: "إذا كنا نتحدث عن الفرقة 16 مشاة فى حرب أكتوبر، معانا قائد الكتيبة 16 المشير محمد حسين طنطاوى، الراجل العظيم الذى قاد مصر فى أصعب الفترات".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 31، للقوات المسلحة، اليوم الأحد، "بعد الحرب المصريين كانوا بيتبرعوا لبناء الجيش، والفنانين كانوا بيعملوا حفلات فى مصر وبرة مصر لإعادة بنا الجيش، والدولة قالت لا صوت فوق المعركة علشان يوفروا للجيش معركة الكرامة واستعادة الأرض مرة ثانية وهزتنا وكبريائنا اللى اتهز كتير فى 67".

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تكريم الفريق عبدرب النبى حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بعد انتهاء كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، والمقامة فى مركز المنارة، فى إطار احتفال القوات المسلحة بحرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.