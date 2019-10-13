كرامي: لا يجوز ان يستمر وضع المجلس الشرعي بهذا الشكل

أدلى رئيس تيار الكرامة النائب ​فيصل كرامي​ بصوته في انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى.

ولفت كرامي الى ان "التصويت اليوم هو عمل ديمقراطي والتغيير وممارسة الديمقراطية أمر ضروري في لبنان على أمل أن تنعكس بشكل ايجابي على كل الجسم الشرعي في لبنان، الذي لا شك انه يعاني ما يعانيه من اهتراءات ونتمنى ان تؤدي هذه الأمور إلى تغييرات لكل القطاعات في هذا الجسم"، مشيرا الى "اننا على تنسيق مع الاخوة المرشحين لمتابعة جدول الاعمال الذي سيضعونه وسندعمه، ولن نتدخل بشكل مباشر ولكن لا يجوز ان يستمر وضع المجلس الشرعي السني تحديدا في لبنان بهذا الشكل".

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