بطيش: لن نسمح ب١٣ تشرين اقتصادي

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "١٣ تشرين سيبقى محفوراً في الذاكرة كتاريخ غضب شعبٍ وحزن وجرح في الكرامة الوطنية. لكنه ايضاً تاريخٌ مؤسّس لاستعادة الحريّة والسيادة والاستقلال"، مضيفا:"علَّ في الذكرى عبرة لمن شاء ان يعتبر. لكنَّ الاكيد اننا لن نسمح ب١٣ تشرين اقتصادي".

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