أبو الحسن استغرب موقف باسيل من دعوة سوريا للعودة الى الجامعة العربية

أكد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن ان "دعوة سوريا للعودة الى جامعة الدول العربية موقف مستغرب من وزير خارجية لبنان"، متسائلا:"هل هذا هو موقف الحكومة اللبنانية؟ ننتظر جوابا على سؤالنا هذا".

وفي حديث اذاعي لفت ابو الحسن الى أنه "بدل ان نطلب عودة سوريا الى جامعة الدول العربية يجب ان نطلب ضمانات لحماية الشعب السوري المظلوم من القهر والبطش والظلم، بل يجب ان نطالب برفع الظلم السوري عن لبنان من خلال إرسال الرسائل المفخخة منذ العام ٢٠٠٥ حتى تفجير المسجديْن في طرابلس"، داعيا الى "النأي بالنفس عن كل الصراعات الخارجية والالتفات الى مصلحة بلدنا والى تظافر الجهود واطلاق موقف موحد للحكومة اللبنانية".

وأكد ابو الحسن أن "موقف اللقاء الديمقراطي سيكون واضحا داخل الحكومة من كل هذه المواقف والعناوين الارتجالية غير المحسوبة والتي تخرج عما اتفقنا عليه في حكومة الوحدة الوطنية بشأن النأي بالنفس والتعبير عن الموقف الرسمي بنتيجة الاجماع وليس بالتفرد".