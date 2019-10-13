اضاءة قلعة جبيل باللون الزهري التوعية من سرطان الثّدي

‎بهدف التوعية من سرطان الثّدي والعمل على مكافحته باجراء الكشف المبكر لتشخيصه، أضيئت ليل أمس ​قلعة جبيل​ الأثريّة باللّون الزّهري

. وبادر بهذه اللفتة كلّ من الجمعيّة اللبنانيّة لمكافحة ​سرطان الثدي​، ومركز علاج سرطان الثدي في معهد نايف باسيل للسرطان في الجامعة الأميركية في بيروت المركز الطبي AUBMC، والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة المديريّة العامّة للآثار-وزارة الثّقافة، وبلديّة جبيل-بيبلوس.

ونوه رئيس بلدية جبيل ​وسام زعرور​، بهذه المبادرة التوعويّة، مشيرا الى أن "هذه المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر والفحوصات المتواصلة، وتثقيف النساء عن الأعراض المختلفة، الحلول ووسائل التأقلم المتاحة، ونحن مجتمعون اليوم لتشجيع النساء ونشر المعرفة عن الوسائل المختلفة الضامنة لمسيرة المرضى النضالية".