قوى الأمن: توقيف سارق سيارات

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 30/9/2019، أقدم مجهول على ​سرقة سيارة​ من نوع "تويوتا كورولا" من محلة الجناح. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. أ. (مواليد عام 1967، لبناني) وهو من أصحاب السوابق في جرائم السرقة، وأوقف سابقاً عدّة مرات".

وأوضحت أنه " بتاريخ 7/10/2019، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه على متن السيارة المسروقة في المحلة ذاتها. بتفتيشه، وتفتيش السيارة، ضُبط بحوزته مسدس حربي، ومبلغ /1087000/ ليرة لبنانية، إضافةً إلى ضبط بعض المسروقات. بالتحقيق معه، اعترف بسرقة السيارة، وبقيامه بعدة عمليات سرقة من داخل السيارات في مناطق مختلفة من قضاء المتن، وبأنه يقوم ببيع المسروقات في محلة صبرا. كما اعترف أن المبلغ المالي الذي ضُبط بحوزته هو نتاج بيع المسروقات. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".