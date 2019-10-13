الجميل: سنستمر في الدفاع عن سيادتنا بوجه الحسابات والتسويات والتنازلات

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا لن ننسى وجعنا لحظة دخول الجيش السوري إلى اليرزة وبعبدا. لن ننسى مشهد عناصر وضباط الجيش الأبطال يعتقلون واحدا تلو الآخر"، مشيرا الى أنه "في ذكرى 13 تشرين نجدد التزامنا لكم ولكل شهدائنا أننا سنستمر في الدفاع عن سيادتنا مهما كانت الظروف وبوجه كل الحسابات والتسويات والتنازلات".

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