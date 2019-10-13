مكتب الحريري: موقف الحكومة من التطورات على الحدود التركية - السورية يعبر عنه بيان الخارجية

علق المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في بيان على ردود الفعل التي تلت موقف لبنان في اجتماع ​جامعة الدول العربية​، مؤكدا "التزام لبنان مقتضيات الاجماع العربي في ما يتعلق بالازمة السورية وآخرها البيان الذي صدر عن الاجتماع الاخير في القاهرة".

وذكر المكتب الإعلامي أن "البيان الوزاري للحكومة لم يقارب مسألة عودة ​سوريا​ الى الجامعة العربية، وهو كرر التأكيد على ​سياسة​ النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون العربية"، مشددا على أن "موقف الحكومة من التطورات العسكرية الاخيرة على الحدود التركية - السورية يعبر عنه البيان الصادر عن ​وزارة الخارجية​ وليس اي مواقف اخرى".