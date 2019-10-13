الحريري من دار الفتوى: ستُقرّ الموازنة وسيتبعها سيلٌ من الإصلاحات

لفت رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في تصريح بعد الإدلاء بصوته لانتخابات ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​، في ​دار الفتوى​، الى أن "اليوم الانتخابات مخصصة للمجلس الشرعيّ، والكلّ ينتخب في أجواءٍ هادئةٍ ومُطَمئنة، والله يوفِّق الجميع"، مشددا على أنه "يهمُّنا أن تكون دار الفتوى في حمى أهلها، وكان من الضروريّ أن تجري هذه الانتخابات، ونرجو أن تسود كلّ الانتخابات في لبنان مثل هذه الأجواء"

وردا على سؤال "ماذا تقولون عشية إقرار الموازنة؟"، قال الحريري: "إن شاء الله ستُقرّ الموازنة، وسيتبعها سيلٌ من الإصلاحات، والقرارات التي تريح البلد".

بدوره، أشار رئيس الحكومة الأسبق ​تمام سلام​ فقال بعد الاقتراع، الى "أننا اليوم نشارك في انتخابات المجلس الشرعيّ في بيروت، كما ترون وتشاهدون الأجواء طيبة، وكلّ المشاركين مرتاحون لهذه الأجواء، مما يؤكّد على أنّ هذا الاستحقاق استحقاق صحيح يعود إلى مؤسسات الطائفة، لكنه بالطبع استحقاق وطنيّ أيضًا، ونحن في الدار الكريمة، وبوجود سماحة مفتي الجمهورية، نتابع معًا مسؤولياتنا تجاه الطائفة الكريمة، باستحقاقاتها كافة"، مضيفا: "مبارك للذين سيفوزون ويتحمّلون المسؤولية الكبرى، في اتخاذ القرارات والإجراءات خلال سنوات عدة، بما يختصّ بشؤون الطائفة كلها، وما سيستجد من أمور تتحمّل عبءَ حلّها وتيسيرها".