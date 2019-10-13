الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا على علو منخفض فوق معوض ليلا

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ في بيان أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت، بتاريخ 12-10-2019 الساعة 22.30 الأجواء اللبنانية، حيث نفّذت طيراناً على علوّ منخفض لبعض الوقت فوق محلّة معوّض - حي ماضي في الضاحية الجنوبية، ثمّ استمرّت بالتحليق على علوّ مرتفع لتغادر بعد ذلك الأجواء اللبنانية"، مشيرة الى أن "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات المناسبة".

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