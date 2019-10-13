بوتين: سوق النفط لن يتأثر بأي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "السعودية دولة صديقة وزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو تاريخية"، مشيرا الى ان "نسبة النمو في التعاون الاقتصادي مع السعودية بلغت 38 بالمئة في النصف الأول من هذا العام".

وفي حديث تلفزيوني أعرب بوتين عن امتنانه "للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان لموقفهما البناء من الأزمة السورية"، معتبرا انه "لم يكن ممكنا تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية ولدينا علاقات شخصية ودية جدا مع بن سلمان وهو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا ونحن نعتبر السعودية لاعبا إقليميا ودوليا أيضا".

وأكد بوتين ان "روسيا تدين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية وسوق النفط لن يتأثر بأي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية"، مضيفا:"أخبرت ولي العهد بضرورة الحصول على أدلة لتحديد من يقف وراء هجوم أرامكو ومستعدون للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية"، مؤكدا "اننا ندين أي عمل كهجوم أرامكو بغض النظر عمن يقف وراءه ولا نملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ هجوم أرامكو والرئيس الايراني حسن روحاني أكد لي أنه لا علاقة لإيران بالاعتداءات الإرهابية".

ولفت الى ان "روسيا تمتلك أسلحة حصرية لكننا لا نرغب في أي سباق تسلح جديد"، مؤكدا ان "اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديدا والحلف يقوم بأنشطة مزعزعة قرب حدودنا لكنه سيفشل في النهاية".