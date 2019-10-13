قوات سوريا الديمقراطية: لا نملك العدد الكافي لحراسة مخيم يضم عائلات متشددين

اعلن المسؤول في ​قوات سوريا الديمقراطية​ مروان قامشلو أن "قوات الأمن التي يقودها الأكراد ليس لديها ما يكفي من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى الذي يضم عائلات لمقاتلي ​تنظيم داعش​ وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركي للمنطقة".

ولفت في حديث لوكالة "رويترز" الى أن "حراسة المخيم التي ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية اليوم الأحد عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين"، مشددا على أن "الحراسة ضعيفة جدا الآن".