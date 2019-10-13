إخلاء مخيم عين عيسى إثر فرار عوائل تنظيم "داعش" بعد قصف تركي

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق ​سوريا​" إنها بدأت بإخلاء مخيم عين عيسى، إثر فرار عدد من عوائل المسلحين المنتمين لتنظيم "داعش" بعد القصف تركي.

وتوجهت الإدارة الكردية في بيان الى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، قائلة: "الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها ​تركيا​ ومرتزقتها أصبحت قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار بعد القصف الذي طاله ما يشكل دعما لإعادة إحياء ​تنظيم داعش​ مجددا".

وطالبت الإدارة مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي ضد "داعش" والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وكافة منظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها "والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعاً عند خروج الأمور عن السيطرة".