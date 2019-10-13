خارجية قطر: التحفظ على قرار الجامعة العربية هو قرار سيادي لكل دولة

دافع مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عن قرار الدوحة التحفظ على بيان جامعة الدول العربية، الذي دان العملية العسكرية التركية الجديدة شمال شرقي سوريا ووصفها بأنها عدوان واحتلال لأراضي دولة عربية، مشيرا الى أن "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية "نبع السلام" التركية في شمالي سوريا هو قرار سيادي لكل دولة".
وكانت تركيا أعلنت أن الجانب القطري أبدى دعمه للعملية في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري دفاع البلدين خلوصي آكار وخالد بن محمد العطية.
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