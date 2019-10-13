وزارة الدفاع التركية: مقتل 480 مقاتلا كرديا منذ بدء عملية "نبع السلام"

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان أن "حصيلة قتلى عناصر "​حزب العمال الكردستاني​" و"وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق "عملية نبع السلام"، قد بلغت 480 مسلحا"، مؤكدة أن "العملية المستمرة في منطقة شرق الفرات بنجاح، أسفرت حتى الآن عن تحييد 480 إرهابيا".

يذكر أن الجيش التركي أطلق يوم الأربعاء الماضي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، حيث تؤكد أنقرة أن الهدف منها تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها في بلادهم.