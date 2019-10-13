أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أن "حصيلة قتلى عناصر "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق "عملية نبع السلام"، قد بلغت 480 مسلحا"، مؤكدة أن "العملية المستمرة في منطقة شرق الفرات بنجاح، أسفرت حتى الآن عن تحييد 480 إرهابيا".
يذكر أن الجيش التركي أطلق يوم الأربعاء الماضي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، حيث تؤكد أنقرة أن الهدف منها تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها في بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: مقتل 480 مقاتلا كرديا منذ بدء عملية "نبع السلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.