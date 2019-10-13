شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يطالب بتطوير المحاور المرورية المؤدية للمتحف الكبير قبل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، الحكومة بضرورة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، مضيفا:"إذا كنا هنجيب ملوك ورؤساء تزور المتحف، مش هينفع نسيب محاور مرور المؤدية للمتحف بهذا السوء، وهى أسوأ محاور مرور مؤدية على الإطلاق".

وأضاف "هيكل" فى الاجتماع المنعقد الآن بحضور وزير الاثار لمناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، أن الجزء المؤدى للمتحف من الطريق الدائرى هو الجزء الأسوأ، متابعا: "لازم تكون الواجهة حضارية ومشرفة، عندى أمل كبير أن يكون هذا المتحف مضئ جدا فى القاهرة".

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وأكد النائب أسامة هيكل، أن اللجنة ستنظم زيارة للمتحف لمعرفة المستجدات الأخيرة فى التجهيز، مؤكدا أن وزير الآثار هو الوحيد فى العالم، وأنه يجوز بعد فترة لا نجد لدينا وزيرا للآثار، وذلك ردا على مطالب بعض النواب بدمج هيئة المتحف الكبير مع القومى للحضارة، متابعا: "مينفعش ندمج، الفصل بيدى فكرة حرية الحركة وبيعمل منافسة، وإلا هيبقى فيه تشتيت".