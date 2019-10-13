شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام والآثار بالبرلمان توافق على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير مبدئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور وزير الاثار، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، من حيث المبدأ.

ويأتى مشروع القانون فى 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها.

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كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة.