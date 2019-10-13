شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار : هيئة المتحف المصرى الكبير سيكون لها الحق فى تأسيس شركات مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إنه وفقا للقانون المعروض أمام البرلمان، فإن لهيئة المتحف المصري الكبير، سيكون لها الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.

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وأضاف "العناني" في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، أن هدف تلك المادة من القانون هو تنمية الموارد الذاتية حتي يستطيع المتحف الإنفاق.

وتابع وزير الآثار: " من حقه يعمل شركات، مش عاوز أقول للحكومة كل شوية تعالى سلفيني، مش عاوز وضع المتحف يبقي زي المتاحف الموجودة دلوقتى علشان نغير لمبة نقعد 3 شهور".