شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يستعرض للنواب فلسفة قانونى إعادة تنظيم هيئة متحفى المصرى والحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد العنانى وزير الآثار، إن وزارة الآثار يتبعها نحو 50 متحفا، وأن الحكومة قررت يكون للمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة هيئتين، لما لهما من طبيعة خاصة، كونهما مجمعان ثقافيان يضمان متخفان.

وأضاف "العنانى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة مشروعى قانونى الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحفين، أن مجمع المتحف المصرى الكبير مساحته نحو 500 ألف متر مربع، يضم متحف فى ثلث مساحته، وسينما وبازارات وغيره.

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وأشار وزير الاثار، إلى أن المتحف القومى للحضارة مساحته 135 ألف متر مربع، يضم أيضا فى ثلث مساحته متحف، وباقى المساحة تضم مبانى أخرى، وذلك على غرار مكتبة الاسكندرية.

وأكد الوزير فى عرضه لفلسفة القانونين، أن رئيس مجلس الوزراء قد قرر ذلك منذ 2016، أى أن الوضع الموجود فى مشروعى القانون قائم بالفعل، ولكن نحن نحاول تحويل القرار إلى القانون.