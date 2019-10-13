بدر هاري يدخل على خط فيديو المدرب الذي يعتدي على متدربة باللكم وهذا ما يطالب به – فيديو

عبر بدر هاري، البطل المغربي العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، عن غضبه من الفيديو الذس انتشر في الفترة الأخيرة، والذي يظهر مدرب في “الكيك بوكسينغ” وهو يعتدي على أحد المتدربات باللكم، دون حماية.

وكتب هاري، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أمس السبت، قال فيها إن ” ماقام به الرجل اتجاه هذه الشابة ليس برياضة، ولا حتى بملاكمة، مطالبا من الجميع وقف هذه السلوكيات في صالات الرياضة”.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الكبير وامتعاضهم من مدرب رياضة “المواي طاي”، لم تعرف هويته بعد، ظهر في شريط فيديو وهو يوجه لكمات قاسية في وجه إحدى المتدربات، دون واقي رأس.

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وانتشر شريط فيدي، انتشار النار في الهشيم، يظهر معلم رياضة “المواي طاي” في أحد نوادي الأحياء الصغيرة، وهو يوجه لكمات عنيفة لوجه إحدى المتدربات، والتي لم تبدي أي مقاومة أمام لكمات هذا “المدرب”، باستثناء محاولات بائسة لتغطية وجهها.

وطالب عدد من رواد موقع لتواصل الاجتماعي، بمعاقبة هذا “المدرب’ بسبب “تماديه في العنف” ضد هذه المتدربة، بالإضافة إلى “استعراضه عضلاته” على شابة بدون وقاية، وتصويره في شريط فيديو.

في الجهة القابلة، علم “اليوم24” من مصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية للفول كونتاكت، بأن هذه الأخيرة، قررت فتح تحقيق في ملابسات هذا الفيديو، حيث باشرت اتصالاتها من أجل التعرف على هذا المدرب وكذا ملابسات تصوير الفيديو، وذلك من أجل اتخاد القرارات العقابية اللازمة.