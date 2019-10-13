عملية أمنية تُسقط مبحوثين عنهم في قضايا الاتجار وتموين شبكة المخدرات القوية

تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، أمس السبت، على مستوى حي البالية من إيقاف أربعة أشخاص داخل منزل بالحي المذكور تمت مداهمته.
وأفاد مصدر أمني، أن المعنيون مبحوث عنهم على الصعيد الوطني لتورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، وتموين شبكة مختصة بالاتجار في المخدرات القوية.
وأضاف المصدر ذاته، أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز سيارتين تحملان ترقيم مزور، 09 هواتف نقالة، مبلغ مالي حوالي 30000 الف درهم، وصفيحتين معدنيتين تحمل أرقام سيارة أخرى، وسلاح أبيض من الحجم الكبير، و 06 كيلوغرام من البلاستيك تستعمل لتغليف المخدرات.
حسب المصدر الأمني، فإن الموقوفون الأربعة تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث معهم في المنسوب إليهم، وتقديمهم أمام العدالة.
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