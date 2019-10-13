في انتظار أول ظهور له مع “الأسود”.. نجم لييج البلجيكي ينضم لتداريب المنتخب

شارك الدولي المغربي سليم أملاح، المحترف في صفوف فريق ستاندر دو لياج البلجيكي، أمس السبت، في أول حصة تدريبية رفقة المنتخب الوطني الذي يستعد للمباراة الودية التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل بالملعب الكبير بطنجة بالمنتخب الغابوني.

وغاب أملاح عن مباراة المنتخب الأولى، أمام منتخب ليبيا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، كما أنه لم يتشارك في التربص الإعدادي للأسود منذ بدايته، بسبب معاناته من الإصابة.

ومن المرتقب أن يخوض أملاح، الذي تألق هذا الموسم في الدوري البلجيكي الممتاز، أول مباراة له بقميص المنتخب الوطني، في المباراة التي ستجمعه بالغابون، يوم الثلاثاء القادم، بملعب “ابن بطوطة” بمدينة طنجة.