“بركة” يطالب “العثماني” ببرنامج حكومي جديد وتعديل مشروع قانون المالية

بعد أن تمنى للحكومة الجديدة، “النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية”، دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى تقديم برنامج حكومي جديد.

وقال بركة أول أمس، خلال اجتماعه ببرلمانيي الحزب، “بلادنا أمام حكومة جديدة، بأغلبية جديدة، وتوجهات جديدة يطرحها لها جلالة الملك، وبالتالي، لابد من أن تأتي هذه الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد”.

وشدد بركة على أنه من الضروري أن “تحظى الحكومة الحديدة بثقة مجلس النواب، على أساس التزامات وتدابير واضحة للإنجاز خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021″.

وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة في صيغتها الجديدة، “مطالبة بتقديم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي على ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة”.

ويرى بركة، أنه “من الضروري أن يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب، هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها”.