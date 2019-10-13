عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنون المسجد الأقصى المبارك، اليوم، الأحد، من باب المغاربة، بحراسة مشدّدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقدّر شهود عيان أعداد المقتحمين بـ80 مستوطنًا، وقالوا إنّ قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد الاقتحام.

وقام قوات الاحتلال الإسرائيلي بخطوات استفزازيّة، منها نشر قنّاصة على أسطح المسجد القبلي، رغم معارضة حرّاس المسجد الأقصى.

وشهد الأسبوع الماضي صعودًا في عدد الاقتحامات، بمناسبة الأعياد اليهوديّة، مثل رأس السنة والغفران والعُرش.

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فالأربعاء الماضي، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران"، وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "185 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

والثلاثاء، اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما قام الآلاف بتأدية صلوات تلمودية بساحة البراق، تقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات مجموعات المستوطنين، ونشرت عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسارات الاقتحام، ولتوفير الحماية للمستوطنين. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المرابطين والمرابطات قرب "باب الرحمة".

تجدر الإشارة إلى شرطة الاحتلال تحوّل البلدة العتيقة في القدس إلى ثكنة عسكرية في الأعياد اليهوديّة، وتنصب الحواجز داخل الأسواق وعلى الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، فيما استنفرت قواتها في منطقة ساحة البراق وعند أبواب المسجد الأقصى.