كفر مندا: اعتقال 20 مشتبها بالتورط في الشجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 20 شخصا من كفر مندا بشبهة التورط في الشجار مساء أمس، السبت. كما ضبطت مفرقعات وزجاجات حارقة.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغين من قبل شخصين حول الشجار، وخلال محاولة فض الشجار جرى تحطيم زجاج سيارة للشرطة.

وشهدت كفر مندا أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين والمنازل والسيارات، على خلفية الانتخابات المحلية الأخيرة.

وتحسبا لأي طارئ في كفر مندا، كانت الشرطة قد حذرت المواطنين وطالبتهم بعدم إطلاق المفرقعات، وعدم الدعوة إلى العنف أو التحريض على العنف بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الانجرار إلى المشاحنات وأحداث العنف.

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وأضافت الشرطة: "نعلمكم ونحذر بأننا سنتعامل بكل حزم وشدة مع كل المخالفين لهذه التعليمات، ولن نتوانى في القبض على كل مخالف وتقديمه للمحكمة وإنزال أقصى العقوبات الممكنة حسب القانون. كما نعلم الجميع أننا نقوم حاليا باستدعاء جميع الأشخاص، أصحاب السوابق للتوقيع على تعهد والتزام بعدم الدعوة إلى العنف أو المشاحنة عبر مواقع التواصل، وعدم استعمال المفرقعات. كما ستكون هناك مراقبة من قبل الشرطة لمواقع التواصل الاجتماعي والساحات العامة وشوارع البلد".

يذكر أن المحكمة العليا أعادت، يوم الإثنين الماضي، ملف الانتخابات المحلية في كفر مندا إلى المحكمة المركزية، والتي كانت قد أقرت في العام الماضي رفض الطعون المقدمة من قبل المرشح علي خضر زيدان على نتائج الانتخابات.