الناصرة: العثور على عبوة ناسفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت الشرطة لساعات صباح اليوم، الأحد، منطقة العين بالناصرة بعد العثور على عبوة ناسفة، بالقرب من فندق العين وبعض المصالح التجارية والمالية المحيطة بالفندق.

واستدعت الشرطة خبراء المتفجرات وسيارات الإسعاف والإطفاء التي عملت تفكيك العبوة التي عثر عليها بالمكان، وأعادت فتح الشارع في وقت لاحق.

وأعرب بعض المواطنين عن تذمرهم بسبب إغلاق الشارع الرئيس الذي استمر منذ حوالي الساعة الثامنة صباحا ولغاية أكثر من ساعتين، وتعطلوا عن أشغالهم وأعمالهم بسبب هذا الإغلاق.