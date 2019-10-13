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غلق فندق سياحي و44 كوفي شوب في بغداد

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، عن غلق فندق سياحي و44 كوفي شوب في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من الشرطة الاتحادية اغلقت فندق سياحي غير مجاز في العاصمة بغداد".

 

واضاف ان "هذه القوة اغلقت كذلك ٤٤ كوفي شوب مخالف للتعليمات".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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