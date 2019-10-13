اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، عن غلق فندق سياحي و44 كوفي شوب في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من الشرطة الاتحادية اغلقت فندق سياحي غير مجاز في العاصمة بغداد".
واضاف ان "هذه القوة اغلقت كذلك ٤٤ كوفي شوب مخالف للتعليمات".
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