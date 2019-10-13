مكافحة المتفجرات تصدر ارشادات الى الزائرين

اصدرت مديرية مكافحة المتفجرات، الاحد، ارشادات الى زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وبحسب بيان للمديرية ان "ذلك جاء للحفاظ على سلامة الزائرين وتفويت الفرصة على المجاميع الارهابية من ضعفاء النفوس".

وشددت المديرية على ضرورة اتباع الارشادات التالية:

1- لاتحرك أو تقترب أو تحاول إزالة الأجسام الغريبة كونها قد تكون متفجرات .

2-أبعد ألمواطنين وأمنعهم من التجمع في حالة حدوث انفجار لاسامح الله.

3-عدم الاقتراب أو لمس أو تحريك مواد البناء أو القطع الكونكريتية التي تثير ألشك .

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4-عدم الاقتراب من مناطق رمي النفايات التي تكون قرب الشارع العام .

5- عدم الاقتراب أو لمس أو تحريك جثث الحيوانات النافقة الملقاة على جانب الطريق لأنها قد تكون مفخخة .

6-عدم الاقتراب من إي جسم غريب يثير الفــضول عــند الـمـواطن .

7- على سائقي السيارات ( ألباص ) ألتأكد من عدم ترك الراكب أكياس بعد نزوله من العجلة وتفتيشها بدقة.

وحددت المديرية الارقام (130 )- ( 104 ) للابلاغ عن الحالات المشبوهة لأتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.