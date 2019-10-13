مصرف الرشيد يعتزم اصدار تعليمات لتسويق الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، عزمه إصدار تعليمات لتسويق الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية.
وأضاف، أن "اللجنة تم تشكيلها على ضوء قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2017 وكذلك طلبات المواطنين التي ترد إلى فروعنا"، مبيناً أن "التوجيه تم بإعداد تعليمات تصب في مصلحة المواطن وتقلل الروتين وكذلك تحفظ حق المصرف".
وأشار المصرف، إلى أن "خضير وجه الفروع المخولة بترويج طلبات الراغبين بالشراء وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم" .
يذكر أن بعض المصارف الحكومية بادرت خلال الفترة الماضية بمنح تسهيلات مالية للراغبين في شراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية وفق آليات وضوابط معينة.
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