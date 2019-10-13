نائب يبدي ترحيباً مشروطاً بالتعديل الوزاري ويؤكد: الدستور ليس كتاباً مقدساً

وقال الدراجي في حديث لـ الخليج 365، إن "رغبة رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري هو أمر نرحب به ولن نعرقله لكن بشرط أن لا نعيد نفس التجربة السابقة ويكون الاختيار من خلال المحاصصة والأحزاب السياسية"، مشيراً إلى أن "أغلب المشاكل بسبب مواد دستورية غير واضحة بالتالي فان التعديل الدستوري أصبح ضرورة بهذه المرحلة وهو ليس كتاباً مقدساً كي لا يتم تغييره أو تعديله".وأضاف، أن "هناك تواقيع 102 نائب جمعت سابقاً لتقديم طلب بغية تعديل الدستور، ونعتقد أن هناك ضرورة لتحقيق هذا الأمر بأقرب فرصة"، متابعاً أن "هناك استحقاقاً انتخابياً في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ومن الممكن استغلال هذا الوقت لاستكمال التعديلات الدستورية لبعض التعديلات من قبل لجنة الخبراء والتصويت عليها داخل البرلمان ثم طرحها للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".من جهة أخرى، أكد الدراجي، على "أهمية عدم استغلال التظاهرات لتحقيق مكاسب كونها ترتبط بمطالب شعبية واقعية ودستورية"، داعياً الجميع إلى "التعامل مع التظاهرات بشكل إيجابي لخدمة الشعب".

وكان النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي دعا، الخميس (22 آب 2019)، إلى إجراء تعديل لبعض المواد الدستورية، مشيراً إلى أهمية أن تكون جميع مواد الدستور واضحة التفسير ولا تقبل أي تفسيرات أخرى.