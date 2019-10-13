أبدى النائب عن تحالف البناء محمد صاحب الدراجي، الأحد، ترحيبه برغبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري بشرط "عدم إعادة التجربة السابقة"، فيما اعتبر أن الدستور ليس "كتاباً مقدساً" كي لا يتم تعديله.
وأضاف، أن "هناك تواقيع 102 نائب جمعت سابقاً لتقديم طلب بغية تعديل الدستور، ونعتقد أن هناك ضرورة لتحقيق هذا الأمر بأقرب فرصة"، متابعاً أن "هناك استحقاقاً انتخابياً في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ومن الممكن استغلال هذا الوقت لاستكمال التعديلات الدستورية لبعض التعديلات من قبل لجنة الخبراء والتصويت عليها داخل البرلمان ثم طرحها للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
من جهة أخرى، أكد الدراجي، على "أهمية عدم استغلال التظاهرات لتحقيق مكاسب كونها ترتبط بمطالب شعبية واقعية ودستورية"، داعياً الجميع إلى "التعامل مع التظاهرات بشكل إيجابي لخدمة الشعب".
وكان النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي دعا، الخميس (22 آب 2019)، إلى إجراء تعديل لبعض المواد الدستورية، مشيراً إلى أهمية أن تكون جميع مواد الدستور واضحة التفسير ولا تقبل أي تفسيرات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يبدي ترحيباً مشروطاً بالتعديل الوزاري ويؤكد: الدستور ليس كتاباً مقدساً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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