تركيا تشن هجمات قرب مخيم رأس العين وفرار عدد من اسر 'داعش'

اعلنت مصادر صحفية، الاحد، ان تركيا شنت هجمات قرب مخيم رأس العين في سوريا، فيما فر عدد من اسر "داعش".

وذكرت سكاي نيوز في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "الإدارة الذاتية الكردية اكدت قيام تركيا بشن هجمات على مواقع قريبة من مخيم يضم الآلاف من عوائل مسلحي داعش".

واضافت ان "ذلك ادى الى فرار عدد من عائلات مسلحي داعش من مخيم في رأس العين شمالي سوريا بعد تعرضه للقصف التركي".