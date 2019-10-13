هزاع المنصوري.. الإماراتي الذي أثبت أن العرب لا يعرفون المستحيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ أن أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء لتحقيق طموح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، وضع الطيار الحربي هزاع المنصوري هذا الحلم نصب عينيه وأسرع إلى أن يكون أول من يحققه.

ومن بين 4022 متقدما للبرنامج، نجح المنصوري في اقتناص الفرصة رفقة زميله سلطان النيادي، وسرعان ما تم إلحاقه بمركز يوري جاجارين في مدينة النجوم بالعاصمة الروسية موسكو لتدريبه لإتمام المهمة.

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول عام 2019، انطلق هزاع المنصوري من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الروسية سويوز إم إس 15.

وبذلك يكون رائد الفضاء هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يقوم بعدة تجارب على متن محطة الفضاء، بلغ عددها 6 تجارب مختلفة، وبعد ثمانية أيام عاد المنصوري إلى الأرض بسلام، وها هو اليوم الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 يطأ تراب الوطن مجددا بعدما أثبت للعالم أن العرب لا يعرفون المستحيل.