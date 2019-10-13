سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنوك المصرية وشركات الصرافة وبلغ متوسط السعر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجله أمس.

وفي بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، بقي سعر الدولار أيضا عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وتكرر هذا السعر على شاشات البنك العربي الأفريقي.

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3 بنوك تطرح الدولار بأقل سعر عند 16.34 جنيه

وبسعر أقل بنحو قرش، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وتكرر هذا السعر على شاشات بنكي الإسكندرية والمصرف المتحد.

ويطرح بنك قناة السويس الدولار بسعر أعلى بقرشين عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 للبيع، ويتكرر هذا السعر على شاشات بنوك كريدي أجريكول والمصري الخليجي وعودة وبلوم مصر.

3 بنوك تطرح الدولار بأعلى سعر عند 16.36 جنيه

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع في بنوك البركة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وأبوظبي الإسلامي.



وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.85 للشراء و18.06 للبيع، وسجل الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.16 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.