- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأحد 2019/10/13 11:09 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنوك المصرية وشركات الصرافة وبلغ متوسط السعر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجله أمس.
وفي بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، بقي سعر الدولار أيضا عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وتكرر هذا السعر على شاشات البنك العربي الأفريقي.
3 بنوك تطرح الدولار بأقل سعر عند 16.34 جنيه
وبسعر أقل بنحو قرش، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وتكرر هذا السعر على شاشات بنكي الإسكندرية والمصرف المتحد.
ويطرح بنك قناة السويس الدولار بسعر أعلى بقرشين عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 للبيع، ويتكرر هذا السعر على شاشات بنوك كريدي أجريكول والمصري الخليجي وعودة وبلوم مصر.
3 بنوك تطرح الدولار بأعلى سعر عند 16.36 جنيه
وجاء أعلى سعر للدولار اليوم عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع في بنوك البركة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وأبوظبي الإسلامي.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.85 للشراء و18.06 للبيع، وسجل الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.74 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.16 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.