إرهاب أردوغان وجولة الحسم بتونس.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: معارض تركي: أردوغان جعل سوريا مستنقعا للإرهاب، والقوات الكردية تهدد بترك حراسة سجناء داعش لصد العدوان التركي، ومفاوضات سلام السودان تنطلق الإثنين.. تفاؤل بإنهاء سنوات الحرب، وجولة الحسم.. تونس تنتخب ساكن قرطاج الجديد، والدفاع السعودية تعلن استقبال تعزيزات عسكرية أمريكية، وخبراء: السراج أداة بيد تركيا ودعمه العدوان على سوريا "متوقع"، وعلى نهج داعش.. فلول إخوان السودان يبايعون قياديا إرهابيا، ومسؤول بالتحالف الدولي يؤكد استمرار الدوريات البرية والجوية بسوريا.

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كما تقرأون أيضا: سلاح الجو الليبي يستهدف بقايا المليشيات بالعزيزية، وفرنسا تعلن رسميا تجميد جميع صادرات الأسلحة إلى تركيا، والبحرين: التعزيزات الأمريكية للسعودية خطوة استراتيجية، والآلاف يتظاهرون بفرنسا ومدن أوروبية ضد عدوان تركيا على سوريا، والسودان يشكل مفوضية ومجلسا أعلى للسلام، والسراج يستعين بمرتزقة تشاديين للسيطرة على جنوب ليبيا، وبريطانيا تطالب تركيا بإنهاء تدخلها في سوريا، وعضو بالسيادي السوداني يشيد بدور مصر في جهود السلام ببلاده، ودير شبيجل: أردوغان يخطط لإبقاء الجيش التركي بسوريا، والسودان يحبط عملية تهريب أسلحة تركية عبر الحدود.

في الاقتصاد تطالعون: معارض تركي يحمل أردوغان مسؤولية انهيار قطاع الزراعة، وهدية "تاريخية" من ترامب لمزارعي أمريكا، وفشل الجولة الأولى من المفاوضات التجارية بين سيؤول وطوكيو، وبلومبرج: أرامكو تحقق تقدما كبيرا في استعادة البنية التحتية النفطية، و14 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، و95.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والهند، وصندوق النقد يتوقع قفزة قياسية لإيرادات مصر من السياحة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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