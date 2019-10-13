- 1/2
- 2/2
رويترزالأحد 2019/10/13 11:29 ص بتوقيت أبوظبي
دخان متصاعد من بلدة تل أبيض على الحدود السورية التركية - رويترز
أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدات تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا جراء العدوان التركي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة.
وتواصل القوات التركية عمليتها العسكرية التي أطلقت عليها "نبع السلام" وبدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الهجوم التركي في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي على شمال سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام الرئيس رجب أردوغان.
كانت الإدارة الكردية في شمال سوريا أعلنت، السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 130 ألف شخص جراء العدوان التركي على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.