فرار عوائل من داعش جراء القصف التركي بالرقة السورية

قال مسؤولون أكراد إن هجوما تشنه تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية يقترب من مخيم للنازحين في شمال سوريا يضم الآلاف من أفراد عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا أن القصف القريب من مخيم عين عيسى إلى الشمال من مدينة الرقة "يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا".

وبدأت إدارة مخيم عين عيسى بإخلاء المخيم بعد قصف جوي وبري تركي؛ الأمر الذي يعرض حياة أكثر من 10 آلاف للخطر.

Advertisements

من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 100 فروا من مخيم عين عيسى غالبيتهم نساء وأطفال لعناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وتواصل تركيا عمليتها العسكرية تحت مسمى "نبع السلام" والتي بدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري.

وواجهت العملية التركية انتقادات ومخاوف دولية من أن تتسبب في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي على شمال سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام الرئيس رجب أردوغان.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدات تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا جراء الهجوم التركي.