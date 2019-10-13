الان تتابع فرار عائلات الدواعش من مخيم للنازحين في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:
فرت عائلات تابعة لمقاتلي تنظيم داعش الارهابي من مخيم للنازحين في شمال سوريا يقع بالقرب من الاماكن التي تدور فيها المعارك بين القوات الكردية والقوات التركية، حسبما افادت الإدارة الذاتية الكردية.
وذكر بيان اصدرته الادارة الذاتية الكردية “أصبحت الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من (أفراد) عائلات التنظيم”. وأضاف “تمكن بعضهم من الفرار فعليا”.
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