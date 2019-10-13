- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 13 أكتوبر 2019
جونسون
متابعات_الخليج 365
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إنه لا يمكن لبريطانيا تأييد العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.
وحث جونسون الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على إنهاء الهجوم وبدء حوار من أجل التوصل إلى تسوية.
وعبر عن قلقه العميق تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وتأثيرها على أمن المنطقة وأوروبا.
وحذرت الدول والمنظمات الدولية من تداعيات العملية التركية على المنطقة واستقرارها، فضلاً عن مساهمتها في مفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب.
وكشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن نزوح نحو 100 ألف مدني من مناطقهم شمالي شرق سوريا جراء العدوان التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: لا يمكن لبريطانيا تأييد العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.